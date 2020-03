Il Segretario Lonfernini scrive ai lavoratori: "Non siete soli"

In una lettera aperta il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini si rivolge direttamente ai lavoratori, portando la vicinanza delle Istituzioni, personale e della Segreteria al lavoro a tutta la categoria per quella che definisce "sacrificio" e "prova di forza", sia per chi è costretto a rinunciare a svolgere momentaneamente il proprio lavoro, sia per chi è invece costretto a svolgerlo, correndo anche conseguenti rischi. Due situazioni che, scrive, devono far nascere nel sentimento di tutti "solo grandi elogi e riconoscimenti".

"Grande rispetto e solidarietà" da parte della Segreteria a tutte le categorie coinvolte in ogni settore, con un messaggio di rassicurazione. "non siete e non sarete soli nell'affrontare questo enorme passaggio della vita di tutti noi". "Lo Stato - prosegue - sebbene non fosse già da prima in un periodo felice per la sua situazione di bilancio, farà la propria parte nel cercare insistentemente ogni possibile soluzione a sostegno di tutte le categorie".

Nella lettera vengono ricordati i provvedimenti già intrapresi, ovvero il contenimento della mobilità, in cui è stata garantita ai lavoratori dipendenti parte dello stipendio attraverso una CIG straordinaria, e lo spostamento delle scadenze fiscali, tributarie e utenze per alleggerire aziende e famiglie. La terza fase, si legge, "si concentrerà su interventi urgenti a sostegno dei nuclei familiari, della liquidità e delle categorie rimaste più scoperte (in particolare i lavoratori autonomi di ogni genere)". Da Lonfernini anche l'impegno, per quando si tornerà alla normalità, ad introdurre misure mirate per le situazioni più complicate, soprattutto per quanto riguarda il rilancio dell'economia e dei consumi.

"Grazie infinite per tutto ciò che insieme faremo e che in tanti stanno già facendo. - conclude - Non siete soli."

Leggi la lettera integrale del Segretario Teodoro Lonfernini