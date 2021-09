Imprese e territorio: prosegue il ciclo di appuntamento del Segretario di Stato Fabio Righi

Prosegue il ciclo di visite nelle aziende sammarinesi da parte del Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi. Un programma voluto e seguito per meglio conoscere ed entrare direttamente in contatto con le varie aziende e realtà imprenditoriali del territorio.

Nella giornata di ieri nove le attività visitate nelle zone di Galazzano, Serravalle e Ciarulla: Casadei Industria, SAE, Alluminio Sammarinese, Casadei Industria Wood, GAD, International Game Trade, Electra, Comifer Srl, Podium Tour Operator.