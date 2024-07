In tanti, nel cuore di Santarcangelo per ricordare Lorena: Sindaco, "Noi saremo presenti"

Santarcangelo si ritrova in piazza Ganganelli, in un presidio per ricordare Lorena Vezzosi e contro tutti i femminicidi. Davanti a tanti cittadini, anche sammarinesi, autorità civili, religiose, hanno preso la parola il sindaco Filippo Sacchetti, "Un momento in cui la comunità reagisce insieme - ha detto il primo cittadino - unico modo per fermare la cultura dell'odio e sopraffazione nei confronti delle donne. Vogliamo cambiare la cultura. Questa piazza è la migliore reazione di tutta Santarcangelo". annunciando anche la raccolta fondi per i figli di Lorena, per sostenere le loro esigenze. "Noi saremo presenti, assicura, non ci si volterà dall'altra parte".

Roberta Calderisi interviene per l'associazione Rompi il Silenzio, organizzatrice del presidio: "Perché dobbiamo sempre ricordare che la violenza non è che la punta di un iceberg. Ci sono tanti piccoli atti, prevaricazioni, violenza economica psicologica, terreno fertile per il femminicidio. Commuove vedere la piazza piena e tanti giovani" conclude.

Alcune volontarie del gruppo “Teatriamo” hanno letto brani e testi legati al tema della lotta alla violenza contro le donne. Una città di provincia, colpita dal fatto di cronaca, che si è subito mobilitata per una raccolta fondi a sostegno dei figli di Lorena. Per contribuire è possibile effettuare un versamento ai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban IT76G0899568100000000028115, RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C. "Solidarietà femminicidio Vezzosi”.