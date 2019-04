In Tribunale a tutela dei giornalisti

Domani, in Tribunale, la prima udienza del procedimento a carico di Valeria Pierfelici, a seguito della denuncia sporta dal Direttore generale della San Marino Rtv Carlo Romeo. Stando a quando pubblicato dal quotidiano “L'Informazione”, Valeria Pierfelici, all'epoca dei fatti Magistrato Dirigente, avrebbe accusato la San Marino Rtv di “non verificare, come sempre, le notizie”. Il Fiduciario sostiene l'iniziativa del Direttore Generale che ringrazia per essersi mosso in prima persona a tutela della professionalità della Redazione e in particolar modo dei colleghi che, occupandosi di Cronaca Giudiziaria, più frequentemente si interfacciano con avvocati e magistrati.