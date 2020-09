In visita a San Marino RTV i ragazzi del corso di fotografia di Ercole Giardi

Inquadrature, luci, diaframma. I ragazzi, dagli otto ai 14 anni, imparano le basi della fotografia divertendosi e il loro maestro, il fotografo Ercole Giardi, ha studiato per loro un programma pieno di esperienze diverse, a partire dalla visita a San Marino RTV per studiare gli strumenti e il metodo di lavoro della televisione, poi l’intervista al rapper sammarinese Irol, le camminate nei parchi, le foto agli allenamenti degli sportivi con la mountain bike e il San Marino Comics. Ecco com’è nata l’idea di fare un corso per i giovani della durata di una settimana, per ogni mese dell’estate. "Ho visto che questi ragazzi hanno molto interesse per la fotografia e nessuno qui a San Marino teneva un corso di fotografia - spiega il fotografo Ercole Giardi - e così mi è venuta l'idea di farne uno io. Lavorare con i bambini è molto divertente". I ragazzi, da parte loro, apprezzano le iniziative del fotografo e sono entusiasti di quello che stanno imparando. "Ci ha insegnato tutte le tecniche per fotografare - racconta uno di loro - l'esposizione, luce, diaframma. Abbiamo iniziato a lavorare anche coi video". "Prima sapevo fare le foto, ma non bene come ora - spiega un'altra ragazza - ho fatto le mie prime foto qualche mese fa e lì ho capito che fare questa cosa mi piace molto".

Nel video l'intervista al fotografo Ercole Giardi ed alcuni allievi del corso