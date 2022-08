Incendi e Ferragosto: il vademecum della Protezione Civile

Torniamo a parlare del Ferragosto, con le raccomandazioni della Protezione Civile per scongiurare il rischio incendi. La situazione in Italia è critica a causa della siccità estrema e del caldo da record che quest'estate ha stretto in una morsa tutta la penisola. Dal 15 giugno ad oggi si contano già 878 interventi dei Canadair e degli elicotteri della flotta dello Stato, concentrati soprattutto nel Sud, in particolare in Sicilia e Calabria. A San Marino, invece, la situazione è sotto controllo. Non ci sono stati incendi boschivi di rilevanza fino ad ora, grazie anche all'attività dei volontari della Protezione Civile che nei weekend e nei festivi effettuano un servizio di avvistamento.

Nel video l'intervista a Andrea Silvagni, ingegnere della Protezione Civile