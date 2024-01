Inclusione e lavoro: i Capitani Reggenti visitano la Cooperativa Sociale InVolo e Barbò ceramica

l'intervista a Maurizio Ceccoli

Nata nel 2013 la Cooperativa Sociale InVolo ha come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che per motivi fisici, psichici, economici, familiari o altro hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Accompagnati dal presidente della cooperativa Maurizio Ceccoli, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina hanno potuto conoscere a fondo questa realtà unica nel territorio. Due le sedi della cooperativa, Galazzano ed Acquaviva. Nella prima vengono svolte attività per conto terzi come packaging, assemblaggio quadri elettrici, smistamento, catalogazione di materiale. Inoltre è anche la sede del progetto mediatico “Radio web InVolo”.

Ad Acquaviva, seconda tappa della visita dei Capitani Reggenti, c'è Barbò: l'ultimo laboratorio di ceramica artigianale di San Marino. Illustrate tutte le varie fasi di produzione e i pezzi unici realizzati. Ogni fase lavorativa del laboratorio viene eseguita a mano tenendo viva la qualità che ha contraddistinto la produzione ceramica sammarinese fin dagli anni cinquanta.

Nel servizio l'intervista a Maurizio Ceccoli (Presidente Cooperativa Sociale InVolo)