Influenza, ancora alti i casi in territorio: l'Iss organizza un open day vaccinale per fragili e over 65

Contro l'influenza stagionale l’Istituto Sicurezza Sociale ha indetto un open day straordinario, destinato a persone fragili e a tutti gli assistiti con età superiore ai 65 anni. Una decisione - presa dal Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, Agostino Ceccarini - che guarda all'andamento ancora molto elevato di casi in territorio. Giovedì 18 gennaio, dalle 9 alle 14, sarà quindi possibile effettuare il vaccino presso il punto vaccini dell’Ospedale di Stato, al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo. Per evitare le attese è consigliata la prenotazione tramite Cup, al numero telefonico 0549.994889. Per tutti gli altri cittadini è invece possibile effettuare l'immunizzazione richiedendola al proprio medico di base e contattando i tre centri sanitari (0549/891892 - Serravalle, 0549/891893 - Borgo Maggiore, 0549/891894 – Murata).

Attualmente - ricorda l'Iss -, oltre il 40% dei sammarinesi over 65 ha aderito alla campagna di vaccinazione. In due mesi, sono oltre 4.580 le vaccinazioni eseguite, di cui 300 dedicate ad assistiti in età pediatrica. Al proprio medico curante è anche possibile chiedere la vaccinazione contro il Covid-19 in contemporanea con quella antinfluenzale.