Ingegneria sismica: 6 luglio al Kuursal lo Smees, il Simposio internazionale

Sentiamo Davide Forcellini e Andrea Belluzzi

Una settimana importante la prossima per l'ingegneria sismica. Dal 30 giugno al 5 luglio a Milano la “World Conference on Earthquake Engineering”, evento scientifico di rilevanza internazionale che cade ogni 4 anni. San Marino non poteva perdere l'occasione di invitare alcuni dei ricercatori, provenienti da tutto il mondo, a un proprio Simposio internazionale, sabato 6 luglio al Centro Congressi Kursaal, organizzato dall'Università di San Marino e patrocinato dalle Segreterie Istruzione e Territorio e dall'Ordine degli ingegneri.

7 i relatori, tra cui Davide Forcellini, ricercatore sammarinese e professore di Ingegneria civile dell'ateneo, per discutere sulle questioni di sicurezza sismica, nuove tecnologie e metodologie, monitoraggio e funzionalità strutturale e protezione delle comunità. Il convegno è aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori, ed è possibile iscriversi sul sito dell'università.

Il fine infatti è anche quello di fare divulgazione. "Sicuramento il convegno ha come obiettivo anche quello di fare sensibilizzazione - commenta Forcellini - dei tecnici, della politica e della cittadinanza sull'importanza degli studi di resilienza e vulnerabilità sismica". Si guarda anche alle normative europee per le nuove costruzioni, sia in termini di antisismicità che di energivorità, prospettiva da cui San Marino non è esente. "La normativa sismica è fondamentale e San Marino dovrà andare in quella direzione - continua Forcellini -.l convegno contribuirà anche a questo".

"Gli studi sulla sismicità sono al centro anche del nostro corso di laurea in Ingegneria civile - spiega Andrea Belluzzi, segretario all'Istruzione -. Oggi abbiamo presentato un simposio in cui saranno eccellenze mondiali a trattare questo tema: un'occasione che la cittadinanza non deve lasciarsi sfuggire".

