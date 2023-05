IPA Adrion: infoday sammarinese per la prima "call for proposals"

Nel servizio l'intervista a Matteo Mazza (Direttore dipartimento Affari Esteri)

"È una giornata molto importante perché finalmente riusciamo ad avere una presentazione pubblica - afferma Matteo Mazza, direttore dipartimento affari esteri - di quella che è la strategia adriatico ionica e il programma IPA Adrion. Una forma di collaborazione di 11 paesi dove San Marino ha formalizzato la propria adesione che si affacciano sull'area adriatico/ionica".

La partecipazione di San Marino al programma di cooperazione territoriale europea “IPA ADRION” apre la possibilità, a soggetti pubblici e privati del territorio, di concorrere ad importanti progetti europei mettendo in relazione e cooperazione diverse nazioni. Il primo bando, call for proposals, ha tra le sue priorità di intervento innovazione, ambiente, economia circolare e mobilità sostenibile.

"Questo è il primo momento pubblico - aggiunge - per avviare questi discorsi che per San Marino sono anche abbastanza nuovi perché ancora noi, formalmente, nell'Accordo di Associazione non ci siamo però le dinamiche di questo fenomeno sono particolarmente vicine. Una collaborazione fra stati in una forma di quasi associazionismo".

