Iss: arrivati oltre 20 mila mascherine e tre respiratori dalla Protezione Civile Italiana

'Consegnata stamattina alle ore 7 una fornitura di 22.000 mascherine chirurgiche al Centro Famaceutico dell'ISS da parte della Protezione Civile Italiana. Sono in arrivo altre forniture che consentiranno presto il loro acquisto nelle Farmacie sul territorio. Al momento la loro disponibilità è ancora razionata'. Lo scrive sul proprio profilo facebook l'Istituto di sicurezza sociale. Così come informa dell'arrivo sempre dalla Protezione civile italiana, mediante CONSIP dei primi tre respiratori (vedi foto) per il trattamento della Sindrome acuta respiratoria nei pazienti COVID-19.

Da ieri Iss invita inoltre a esporre fuori dalla propria abitazione la bandiera biancazzurra come segno di unità e solidarietà del Paese, messo a dura a prova dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

