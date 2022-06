Iss, studio sul Long Covid: ecco come riconoscere i sintomi

A San Marino è in corso uno studio sul Long Covid, sindrome che interessa sempre più persone. Ma come riconoscere i sintomi? "Si tratta principalmente - spiega Beatrice Viti, neurologa in forza all'Ospedale di San Marino - di fatica, sia mentale che fisica, disturbi di concentrazione e memoria, dolori muscolari e a volte tachicardia". Il Long Covid interessa anche il sistema nervoso, dunque, non solo i polmoni. La ricerca evolve e ad oggi evidenzia quali sono le fasce di popolazione più colpite. "Non conta la gravità del Covid e l'età - prosegue la Viti -. Si è visto però che le fasce più a rischio sono le donne sotto i 60 anni".

All'ospedale di Stato è in corso da tre settimane uno studio proprio sul Long Covid, aperto a volontari sia sammarinesi che italiani: "I pazienti che possono partecipare - illustra la neurologa - non devono essere fumatori, devono avere tra i 18 e i 65 anni e lamentare questi disturbi. Possono chiamare qui in neurologia allo 0549 994302 o scrivere all'indirizzo email 'beatrice.viti@iss.sm'. Noi li contatteremo telefonicamente e se sono eleggibili, daremo loro un'integratore, colina alfoscerato, per vedere se questa sostanza è in grado di migliorare i parametri infiammatori". Intanto sul Titano continuano a salire i casi attivi di Coronavirus: due le infezioni nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 188. Solo una persona è ricoverata nei reparti ordinari.

Sale l'incidenza dei casi in tutta Italia e l'indice Rt medio, che passa da 0,75 a 0,83. Il range di valori, nel suo massimo, supera la soglia epidemica. Lo rivela il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute. Oggi si contano 35.427 nuovi contagi, con un tasso di positività al 19%, e 41 vittime. Due le regioni sopra la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti ordinari in ospedale: Sicilia e Valle d'Aosta. Sale l'incidenza in Sardegna e nel Lazio.



Nel video l'intervista a Beatrice Viti, neurologa