Istruzione, Processo di Bologna: verso la conclusione l'adeguamento agli standard europei

Un passo storico per l'istruzione sammarinese. Il quinto meeting del Processo di Bologna rappresenta la fase conclusiva del lungo percorso partito nel 2020 con l'ingresso del Titano nello Spazio Europeo dell'Educazione Superiore. La riforma vuole armonizzare i vari sistemi di istruzione per agevolare la mobilità di studenti e personale docente oltre a rendere più inclusiva, accessibile e competitiva l'istruzione sammarinese. “L'ingresso nel Processo di Bologna – sottolineano i Capitani Reggenti – rende l'ateneo di San Marino un'università europea a tutti gli effetti e garantisce ai propri studenti standard di massima qualità con titoli riconosciuti in tutta Europa”.

"Erasmus e soprattutto l'entrata nel Processo di Bologna e nell'EHEA (European Highet Education Area and Bologna Process) - afferma il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi - sono passi importanti. Siamo all'ultimo chilometro di questa corsa, è uno sforzo che dobbiamo concludere entro il 2023 e per noi l'occasione di visite e momenti di ispezione come questo 5° meeting sono importantissimi perché viene confermato e vengono espressi apprezzamenti su alcune iniziative, in particolare quella del collegamento tra l'Università e il territorio".

"Abbiamo raggiunto dei risultati - aggiunge il Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli - che oggi ci vengono certificati non da noi stessi ma a livello internazionale. Siamo un'università che non ha nulla in meno degli altri, entrata in tutti i principali organismi internazionali ed europei e si avvia adesso con questa legge che sta per essere approvata a porre le basi perché tutto quello che noi abbiamo fatto possa migliorare, svilupparsi e consolidarsi".

"Il lavoro adesso è diventato quasi alla pari - dichiara Laura Gobbi, direttrice dipartimento istruzione - dove anche San Marino porta delle esperienze ritenute significative ed addirittura meritano di essere diffuse a livello europeo. Di questo siamo molto contenti, praticamente questo 5° meeting è l'ultimo incontro che faremo a San Marino prima della conferenza dei ministri e nel primo semestre del 2024 ci sarà un altro incontro dove faremo il documento conclusivo finale".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura), Corrado Petrocelli (Rettore Unirsm) e Laura Gobbi (Direttrice Dipartimento Istruzione)