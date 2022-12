Je suis Artemisia. L'importanza dell'ascolto nel convegno di Soroptimist

Formare, informare, sensibilizzare. Il tema del convegno, “riconoscere i segni della violenza in una relazione”, obbliga ad un focus sulle problematiche relative al percorso di consapevolezza, ai servizi offerti, al ruolo che mondo dell’associazionismo e del volontariato può e deve svolgere. Tra i relatori Francesca Bonsignori della Associazione Planning Familial di Strasburgo che dal 1956 accoglie e accompagna le donne vittime e agisce nel campo della prevenzione delle violenze di genere.

Serena Baldacci, coordinatrice della rete antiviolenza ISS, ha riallacciato le tappe da giugno 2008 ad oggi.

Nel suo intervento il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone, ha sottolineato tra le altre cose l’importanza di “Una stanza per te”, presso la sede del comando, spazio protetto per infondere il coraggio di denuncia. Ed è sull'importanza dell'ascolto qualificato che si è insistito. In mostra le calze natalizie con sorpresa, prodotti realizzati dalle donne di RicuciAMO, progetto che ricolloca nel mondo del lavoro donne vittime di violenza ed arrivato sul Titano, al San Marino Outlet.

Nel video l'intervista a Serena Baldacci, coordinatrice della rete antiviolenza ISS