Jeremy Hunt, ex ministro degli esteri britannico: "Non dimentichiamoci di San Marino"

L'ex ministro per gli affari Esteri britannico Jeremy Hunt su twitter porta la sua vicinanza a San Marino. Condividendo un appello per le donazioni alla Protezione Civile del Titano per l'emergenza coronavirus da parte del consolato sammarinese in Inghilterra, scrive sul social network: “Mentre ci preoccupiamo per l'Italia, non dimentichiamoci della piccola San Marino, la più antica repubblica del mondo, proprio al centro della zona rossa del Nord Italia e con il più alto tasso di infezioni al mondo. Condivido un messaggio sincero e un appello del Console Maurizio Bragagni".

As we worry about Italy, do not forget tiny San Marino, the oldest republic in the world, right in the middle of the N Italian red zone & with the highest infection rate in the world. Heartfelt msg and appeal below for help from Hon Consul Maurizio Bragagni below https://t.co/Epxv01q6op