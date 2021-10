Jeremy Hunt: “sarebbe eccellente avere forti relazioni commerciali con San Marino”

Parlamentare dal 2005; Jeremy Hunt ha poi ricoperto una serie di prestigiosi incarichi governativi, anche Ministro agli Esteri. Nel 2020 - quando il Titano stava affrontando la fase forse più critica, dell'emergenza sanitaria - condivise un messaggio del Console Bragagni, esprimendo solidarietà ai sammarinesi, e questo suscitò l'interesse di media ed organismi internazionali. La Repubblica non ha dimenticato; nel pomeriggio – a Palazzo – il conferimento, da parte del Segretario Beccari, dell'Onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Il Regno Unito – ha dichiarato Hunt - ha affrontato la propria crisi da Covid subito dopo San Marino; quindi – come voi – conosciamo quali sfide comporti una pandemia. “Ma è meraviglioso ora, per me, poter venire qui per la prima volta, e vedere che bel Paese sia San Marino; dopo che abbiamo cominciato ad uscire dall'ombra della pandemia”.









Di fronte alla Reggenza ha poi parlato dei punti in comune fra i due Paesi, come l'importanza del valore della Libertà; sottolineando come si possa collaborare, in ambito ONU, per la sua tutela. I Capi di Stato hanno ricordato come il gesto di Hunt abbia lasciato una “traccia profonda”. Il vero patrimonio di cui il Titano dispone – hanno rimarcato –, è l'”ampia rete di rapporti bilaterali e multilaterali”. A Palazzo anche i Segretari di Stato Righi e Lonfernini, ed alcuni consiglieri. L'intera udienza si è svolta in lingua inglese, in segno di amicizia ed ospitalità. In precedenza il Parlamentare del Regno Unito, recatosi a San Marino insieme alla famiglia, era stato accolto dal Segretario agli Esteri. Al colloquio hanno partecipato anche il Console Bragagni e l'Ambasciatore Silvia Marchetti. Fra i temi affrontati la risposta alla pandemia; e poi la Brexit, e l'attuale cammino del Titano verso l'UE. “La volontà in questo nuovo scenario è rafforzare le relazioni fra San Marino e il Regno Unito” – ha affermato Luca Beccari -; e questo anche grazie alla possibilità, ora, di raggiungere accordi o partnership in maniera diretta e bilaterale. “Sarebbe eccellente – ha dichiarato dal canto suo il Parlamentare britannico - avere forti relazioni commerciali con San Marino”; con la Brexit – ha spiegato – il Regno Unito sta sviluppando nuove relazioni commerciali con più forza ed energia soprattutto con i Paesi al di fuori dell'UE.

Nel servizio le interviste a Jeremy Hunt (Parlamentare UK) e Luca Beccari (Segretario di Stato Esteri)