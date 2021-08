Kabul: ultime ore per lasciare il paese

Con il trascorrere delle ore si stanno inesauribilmente chiudendo le finestre di opportunità per migliaia di persone di lasciare l'Afghanistan. Chiunque abbia collaborato con la coalizione internazionale ha sempre più paura. Squadre di Talebani stanno perquisendo casa per casa ed il terrore per chi resta è di essere arrestato o addirittura ucciso.

Il Mullah “Abdul Ghani Baradar”, cofondatore e tra i leader dei Talebani, è arrivato oggi nella capitale dove sta avviando colloqui per formare un nuovo governo "inclusivo", secondo quanto riferisce una fonte del movimento. Baradar incontrerà "leader della Jihad e politici". Gli islamisti negano di aver fermato o rapito cittadini stranieri che cercavano di raggiungere l'aeroporto di Kabul, ma ammettono che alcuni vengono "interrogati" prima che sia loro consentito di lasciare l'Afghanistan. Fino ad ora sono circa 12.000 gli stranieri ed afgani, che lavorano per ambasciate e gruppi di aiuto internazionali, ad essere stati evacuati.

Sul Titano, Unione Donne Sammarinesi, ha organizzato per martedì 24 agosto alle ore 18:00 sul Pianello una manifestazione per i diritti delle donne afghane a cui aderirà anche la CDLS.