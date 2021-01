L'ambulanza di Croce Bianco Azzurra torna a Serravalle. L'impegno dei volontari riconosciuto anche dal programma inglese "Top Gear"

Nel servizio l'intervista a Gianluca Mazza, Presidente Croce Bianco Azzurra

Una storia di passione ed impegno, che prosegue con successo da otto anni. È la storia di Croce Bianco Azzurra e dei volontari sammarinesi che nel 2012, dopo aver a lungo operato in Italia, hanno dato vita a quella che chiamano con affetto “creatura”. Oggi conta due ambulanze e un'auto medica e negli ultimi anni ha gestito 800 pazienti. Una sicurezza in più per i cittadini grazie ad un servizio che si aggiunge alle due ambulanze che in media escono dall'ospedale per le emergenze, liberando così i mezzi di soccorso per codici più importanti.





Dal 23 al 31 dicembre aveva una postazione fissa sul confine di Dogana, per dare supporto al 118 sammarinese ed italiano. Nel periodo di festa è stata chiamata ad intervenire 4 volte. Dal nuovo anno si trova tutti i venerdì al mercato di Serravalle dalle 8.30 a mezzogiorno, rispondendo anche a piccole richieste come misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Accompagna anche i pazienti che devono andare a fare visite mediche fuori confine. All'impegno in territorio si aggiunge quello a Rimini. La scorsa estate la postazione fissa era vicino alla ruota panoramica. La professionalità dei volontari riconosciuta anche all'estero.

Dopo il soccorso ad un professionista della BBC, nasce la collaborazione con il programma “Top Gear” tutte le volte in cui opera fuori dalla Gran Bretagna. Braccia aperte per i volontari: “sono il nostro ossigeno”, dice il Presidente Gianluca Mazza.