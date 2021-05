L'assessore Donini: "La vaccinazione ai frontalieri? Ben vengano tutti gli accordi tra Italia e San Marino"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

In Emilia Romagna superate le 2 milioni di somministrazioni vaccinali. L'assessore alla Salute plaude ai futuri, eventuali accordi tra Italia e San Marino. Raffaele Donini esprime soddisfazione dinnanzi alla eventualità di un accordo, tra Italia e San Marino, per la vaccinazione dei lavoratori frontalieri in Repubblica. Riguardo al turismo vaccinale, resta neutro: anche le Regioni, spiega, stanno cercando l'accordo per fare i richiami agli italiani che si trovino in località di villeggiatura. La campagna vaccinale intanto prosegue: 2 milioni le somministrazioni finora, l'Emilia Romagna resterà gialla perché i dati epidemiologici sono buoni, l'area medica è occupata al 25%, con la soglia di guardia al 40, le terapie intensive al 28%, quando il livello di allerta è al 30%. Il tutto confermato dai dati odierni, con 509 positivi e un'incidenza sui tamponi effettuati (22.014) del 2,3%. Su 7 decessi in Regione, 1 a Rimini (un uomo di 62 anni), dove i casi in più sono 57 (27 sintomatici). Attualmente, dice Donini, il virus circola di più nelle fasce bambini e giovanissimi, le uniche non ancora vaccinate, mentre diminuisce nelle fasce d'età avanzate. Domani si parte con i 50-54enni, che possono prenotarsi online (all'indirizzo http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione ) e dal medico di base.

Nel video gli interventi in videoconferenza dell'assessore per la Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini