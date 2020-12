L'eccellenza del sistema imprenditoriale in un video del Congresso di Stato

L'orgoglio di essere sammarinesi, nel “coraggio di reagire” durante i terribili giorni del lockdown, l'opportunità che il Paese rappresenta quando si è capaci di fare squadra – nelle parole del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta – e la necessità di tornare ad essere comunità; un sistema produttivo vivo e genuino, l'economia reale. Su tutto, la necessità di far conoscere la vera San Marino all'esterno, per “ribaltare un paradigma – dice il Coordinatore del Team Comunicazione del Congresso di Stato, Sergio Barducci – che da troppo tempo veicola una immagine distorta del Titano, come Paese opaco”.





Comunicare le eccellenze in un video, in una “piccola operazione verità – la chiama così il Segretario al Lavoro e all'Informazione, Teodoro Lonfernini – che ci vedrà impegnati – dice - nel promuovere San Marino presso chi ci è vicino”. Gli esempi concreti di eccellenza, come il primato sammarinese nel campo delle energie rinnovabili, insieme al Presidente dell'AER Luciano Zanotti e, tra gli interventi, quello della Presidente ANIS, Neni Rossini che parla di “tante realtà che lavorano nella qualità, spesso ignote anche all'interno del Paese” e in un richiamo, sia agli imprenditori sia alla politica, ricorda come la “reputazione vada guadagnata nella coerenza dei fatti”.

Nel video, gli interventi del Segretario al Lavoro e all'Informazione, Teodoro Lonfernini e della Presidente dell'ANIS, Neni Rossini