L'estate 'eccezionale' della Riviera romagnola: tornano i turisti stranieri

“Una estate eccezionale da tutti i punti di vista”. Così sulla spiaggia di Rimini i bagnini commentano una stagione partita bene a maggio, che ha avuto una buona tenuta a giugno, una impennata a luglio ed ora si prepara al pienone d'agosto. “Un dato da non sottovalutare - spiegano dagli stabilimenti balneari - è il ritorno degli stranieri sulla nostra Riviera". Perlopiù tedeschi, francesi e svizzeri che in periodo covid hanno raggiunto la Romagna con l'auto, riscoprendo una destinazione completa, in ascesa, curata ed appetibile. Archiviato senza gli strascichi temuti in termini di disdette anche il problema del divieto di balneazione avvenuto per 24 ore la scorsa settimana, a seguito delle analisi effettuate da Arpae, che avevano evidenziato una presunta presenza anomala di batteri come l'escherichia coli, poi tornata nei parametri di balneabilità. “Sconcerto e preoccupazione, certo, per il divieto di balneazione. Necessario andare a fondo ma occorre ribadire che facciamo controlli ogni 15 giorni, più spesso quindi di altre località, e la qualità delle analisi è sempre eccezionale”.

Nel video Luca Castelluccia, Bagno 60, e Mauro Vanni, pres. Imprese demaniali Confartigianato