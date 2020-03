L'impatto del Coronavirus sul calendario degli eventi

Il Coronavirus modifica il calendario degli eventi e limita gli accessi nei musei. Ma non ferma la macchina organizzativa della 93° Adunata Nazionale Alpini in programma a Rimini-San Marino dal 7 al 10 maggio. Lo rende noto l'Associazione Nazionale, secondo la quale solo "alcune attività locali e specifiche incorrono in rallentamenti parziali, dovuti ai vincoli previsti dalle ordinanze di Governo e Regioni". "Per ora gli Alpini continuano a lavorare, promettono”. Anche se sugli alberghi della Riviera piovono disdette di comitive che avevano prenotato per assistere all'Adunata. Anche dall'organizzazione di Expo sono arrivate alla Segreteria al Turismo ampie rassicurazioni circa la regolare inaugurazione, ad ottobre, dell'esposizione universale. Il calendario non è invece stato favorevole al Festival della Magia, che si sarebbe dovuto tenere a San Marino dal 13 marzo e che invece è slittato per stessa volontà degli organizzatori.

Sospesi per effetto dell'ordinanza invece- così come ricordano gli istituti culturali- fino alla mezzanotte dell'8 marzo cinema e teatri. Da domani Musei e Monumenti aperti al pubblico ma con modalità di fruizione contingentata: per esempio un massimo di 15 visitatori contemporanei alla Prima Torre, 10 alla Basilica del Santo, 5 alla Galleria Nazionale. E per un tempo di permanenza non superiore al quarto d'ora. La Sala Alberoni della biblioteca di Stato sarà aperta al pubblico per un massimo di 5 studenti in contemporanea, per non più di due ore al giorno per studente. Anche questo per rispetto dei principi generali di cautela e prudenza per l'emergenza Coronavirus.