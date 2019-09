L'ISS ritira i medicinali contenenti ranitidina

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il blocco in via precauzionale dei medicinali a base di ranitidina, presente in molti gastroprotettori. Oggi, con una nota, anche l’Istituto per per la Sicurezza Sociale di San Marino ha comunicato di aver provveduto al ritiro dei medicinali contenenti questo principio attivo.

Le motivazioni delle disposizioni adottate dall’Aifa riguardano la presenza, in alcuni lotti prodotti presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD - India, di un particolare tipo di impurità, appartenente alla classe delle nitrosamine. Si tratta, scrive l'ISS, di una misura adottata secondo il principio di precauzione, in quanto tale sostanza è ritenuta potenzialmente dannosa. Il divieto di utilizzo e commercializzazione riguarda i medicinali contenenti ranitidina prodotti anche da altre officine farmaceutiche.

Il Servizio Farmaceutico dell’ISS si è subito adoperato per il ritiro del medicinale da tutte le farmacie della Repubblica, dando anche comunicazione ai Medici di Medicina Generale già nel fine settimana scorso.

Per coloro che fossero in trattamento con tale farmaco – precisa l'ISS - si raccomanda di non sospendere il trattamento, ma di contattare il prima possibile il proprio medico per concordare un trattamento alternativo. Anche per chi lo utilizzasse come farmaco di automedicazione, l’invito è a rivolgersi al proprio medico o al farmacista per farsi consigliare un altro farmaco.