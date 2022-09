La complessità della fragilità dell'Anziano: primo convegno internazionale sul Titano

Relatori dal calibro internazionale al primo convegno a San Marino – patrocinio delle Segreterie Sanità, Cultura, Industria – voluto nei 10 anni del Master in Medicina Geriatrica, nato in collaborazione fra Università di San Marino e Università di Ferrara - su impulso di Giancarlo Ghironzi e a lui intitolato, per portare specializzazione medica sul mondo degli anziani. Società che invecchia, emergenza pandemia: voci di esperti per la formazione di medici e paramedici nel campo della salute dell'anziano a tutto tondo, guardando anche ad aspetti quali dignità e diritti delle persone fragile.

Nel video, le interviste a Giovanni Zuliani, Professore in Medicina Interna all'Università di Ferrara e Direttore del Master in Medicina Geriatria; ad Andrea Ungar, Professore in Geriatria all'Università di Firenze e a Carlo Renzini, Presidente Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria