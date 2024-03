La concretezza della solidarietà nel resoconto i della Croce Rossa Sammarinese

Da San Marino inviato in Ucraina un nuovo carico di farmaci, materiale di medicazione e presidi sanitari, per oltre undicimila euro. Lo stanziamento, è frutto del contributo di cittadinanza e Croce Rossa. L’operazione è stata compiuta con “Carità senza confini”, che ha inviato altro materiale a conferma dell’efficacia delle operazioni umanitarie compiute in sinergia. Due furgoni ucraini sono appositamente giunti a San Marino a prelevare il carico, successivamente è stato documentato l’arrivo a destinazione del materiale ed il suo utilizzo.

Per quel che riguarda invece i 66 mila euro donati dai sammarinesi per gli alluvionati della Romagna, con il contributo stanziato dalla Croce rossa sammarinese, parte sono state utilizzate per aiutare le Croci Rosse della Romagna ad acquistare nuovi presidi, altri per aiutare due famiglie di Forlì, la cui casa vennero distrutta dall'alluvione “la solidarietà della nostra comunità non è di sole parole, - ricorda la Croce rossa in una nota stampa. ma fatti concreti. Tutte queste operazioni necessitano ovviamente di finanziamenti”.

Si può contribuire con il tre per mille nella dichiarazione dei redditi o iscrivendosi alla Croce Rossa, cosa che è possibile fare in tutte le banche sammarinesi, col contributo minimo di 30 euro sul conto corrente del sodalizio, specificando la causale del versamento con “iscrizione”; è possibile anche predisporre un versamento annuale continuativo. Sul conto corrente del sodalizio. Un modo per non limitarsi al contributo economico, ma per partecipare anche con visioni, idee e prospettive alla concretezza della solidarietà.