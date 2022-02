La forza unica di San Marino: "Le relazioni che siamo capaci di creare"

“La Repubblica ha mostrato al mondo tutta se stessa. E soprattutto, un team che ha accolto Capi di Stato, Ministri - sammarinesi ed emiratini -, stampa, delegazioni, sponsor, visitatori e amici, facendo percepire, in ogni istante, la forza di uno dei più piccoli Paesi del mondo: quella, unica, delle relazioni che siamo capaci di creare. Per questo Expo conosce San Marino: le persone”. Sono le parole di Letizia Cardelli, direttore del Padiglione a Dubai. Chiudono una settimana intensa a Expo, con al centro il National Day del 13 febbraio. “Questo è il momento delle soddisfazioni, di portare a casa un risultato eccellente. - ha commentato il Segretario Pedini Amati - Consentendo a San Marino di uscire a testa alta da un’esposizione Universale in cui nulla è stato scontato e facile da affrontare". Gli ha fatto eco il Commissario Generale Filippo Francini: “Entrare in corsa in questo progetto é stata una sfida che ci ha concesso di imparare tanto e crescere giorno dopo giorno" rivolgendo un pensiero particolare ai volontari. "Con 170.000 visitatori ad oggi raggiunti e il record di 5000 visitatori in un giorno abbiamo ottenuto grosse soddisfazioni e siamo orgogliosi di aver potuto celebrare un National Day altrettanto degno di nota”.