“La guida nella terza età”: il focus sui comportamenti corretti dei patentati anziani e non solo

Quali sono i comportamenti corretti per la sicurezza stradale degli anziani e non solo? Una domanda a cui si è pensato di dare risposta nell'ambito della conferenza “La guida nella terza età”, su iniziativa dell'Automobile Club San Marino in collaborazione con la Società Unione Mutuo Soccorso. L'occasione di riflettere sull'importanza della possibilità di guidare in autonomia per la popolazione anziana come gesto di libertà, indipendenza, per il mantenimento delle interazioni sociali, senza chiaramente perdere di vista la necessità di garantire su strada la sicurezza propria ed altrui. Dopo i saluti iniziali del Presidente ACS, Lucio Daniele e del Presidente SUMS, Marino Albani, spazio agli interventi. Tra i relatori il Prof. Balduino Simone, docente di diritto della circolazione e della sicurezza stradale presso l'Università di Urbino e dirigente generale a riposo della Polizia di Stato.

“Il patentato più anziano a San Marino ha 95 anni ed ha la patente valida fino a 97 anni” - fa sapere la Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Nella sua disamina, Sara Giusti parte dalle norme sammarinesi per la scadenza della patente, a quale età va rinnovata e come fare, la necessità della certificazione medica. Poi, i dati che mettono in confronto, per le varie fasce di età, il numero di residenti con i conducenti che hanno la patente attiva, mostrando che la percentuale decresce con l'avanzare dell'età, passando dal 94-95% entro i 69 anni fino ad arrivare ad un 50% dai 79 anni in su. Giusti mette in luce inoltre che i provvedimenti di sospensione patente di guida per alcol e droga sono progressivamente diminuiti dal 2019 al 2023, mentre le sospensioni per inidoneità psicofisica registrano numeri costanti tutti gli anni e riguardano tanto i giovani quanto gli anziani.

Tra le principali infrazioni che commettono gli over 65 figurano il divieto di sosta in area riservata ai disabili, infrazione all'obbligo di guidare con lenti correttive, guida in stato di ebbrezza. La Dirigente ha ricordato poi che nella terza età le condizioni psicofisiche sono normalmente peggiori, ma mentre un anziano ne è consapevole e adotta dei comportamenti di guida più cauti, i giovani, che hanno uno stato psicofisico migliore, adottano comportamenti più sregolati. “Non c'è dunque – fa notare - una fase migliore nella vita per poter guidare”. I numeri sui provvedimenti di revoca della patente mostrano infine che si è passati da 21 nel 2021, a 7 nel 2022, a 9 nel 2023. Sulle pronunce di inidoneità si può fare ricorso tramite provvedimento del Riesame alla Commissione medica preposta, costituita presso l'Iss, che è composta dalla Dirigente Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, vari medici e dai Comandanti dei due Corpi di Polizia Civile e Gendarmeria.

Nel video l'intervista a Balduino Simone, Docente diritto della circolazione e della sicurezza stradale UNIURB