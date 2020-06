Lavori a Murata: Sottomontana a senso unico fino a ottobre

Dalle ore 7 del 24 giugno alle ore 16 del 19 ottobre è previsto un senso unico sulla Strada Sottomontana. Sarà interdetta al traffico la corsia in direzione Borgo Maggiore - Murata, nel tratto compreso da strada San Gianno e l'incrocio di via del Serrone. Questo per la realizzazione della rotatoria di Murata. A comunicarlo la Segreteria di Stato agli Interni, tramite una Ordinanza.