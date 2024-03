Lavori al parco di Cailungo: conclusione prevista per la prossima primavera

Prosegue la riqualificazione del Parco di Cailungo: un intervento atteso da molti anni i cui lavori sono stati avviati ad Ottobre 2023 e riguardano la messa in sicurezza dell’intera area. Verranno create cisterne per convogliare l'acqua piovana, la pavimentazione della piazza sarà migliorata, così come saranno abbattute le barriere architettoniche e create nuove aree gioco per i bambini compreso un campo gioco, nuovi servizi igienici ed un piccolo locale in lego al servizio della Giunta di Castello. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera.

Il Segretario al territorio Canti rimarca l'importanza che hanno assunto le aree verdi sul territorio, in particolare dopo l'epoca pandemica: così - afferma - il nuovo Parco di Cailungo presto tornerà nella piena fruibilità della cittadinanza e di tutti coloro che vorranno passare momenti di incontro all’aria aperta.