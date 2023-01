Lotta all'emicrania: Iss aderisce all'open day offrendo visite neurologiche e altri servizi

Nel video l'intervista a Beatrice Viti, medico Reparto Neurologia Iss.

Una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. L'emicrania, secondo l'OMS, rappresenta la terza malattia più frequente e la seconda più debilitante, comportando elevati costi umani, sociali ed economici.

Anche l'Istituto Sicurezza Sociale, attraverso la Neurologia, aderisce all’Open Day del 31 gennaio, rispondendo all'appello di Fondazione Onda e Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. “L’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come invisibile”, patologia molto diffusa e sottostimata. L’obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di sensibilizzare la popolazione “sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo alla diagnosi e alla cura”.

Ecco allora che, al pari di altri ospedali italiani – oltre una novantina quelli coinvolti – l'Iss offrirà una serie di servizi come visite neurologiche con valutazione olistica del paziente per un trattamento multidisciplinare.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, sarà possibile contattare la segreteria del reparto di Neurologia al numero 0549 994302 o inviare una email a segreteria.neurologia@iss.sm.

“La lotta all’emicrania rappresenta un dovere primario di intervento per le strutture sanitarie – dichiara il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere -. Come Istituto, siamo da tempo impegnati nel potenziare e migliorare le attività rivolte alla cura del dolore e lo stiamo facendo concretamente anche attraverso una modifica all’assetto organizzativo, in quanto sarà uno degli aspetti valorizzati nel nuovo Atto Organizzativo dell’ISS, di prossima presentazione”.

