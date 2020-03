Luca Beccari: “non a rischio” mobilità frontalieri

Al termine della conferenza stampa tenutasi in Ospedale, abbiamo chiesto al Segretario di Stato agli Esteri in che modo, gli esponenti del Governo sammarinese, avessero affrontato la notizia del decreto firmato dal Premier Conte. “La prima cosa che abbiamo fatto – ha detto Luca Beccari - è stato cercare di capire come si stessero muovendo le Autorità italiane. Ci siamo preoccupati di verificare che non fosse compromessa la mobilità delle merci e soprattutto la mobilità dei frontalieri e dei nostri lavoratori. Già ieri sera avevamo avuto queste rassicurazioni. E il testo del decreto che poi è uscito questa mattina conferma che questi elementi non sono messi a rischio”.