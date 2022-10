"Maledetti pacifisti": come difendersi dal marketing della guerra

Lunedì 17 ottobre alle 20.30 nella sala del Buonarrivo in corso d'Augusto a Rimini la presentazione del libro del giornalista Nico Piro, inviato speciale della Rai. Il giornalista presenterà il suo ultimo libro "Maledetti pacifisti". Ad introdurre la serata il presidente di Federconsumatori Graziano Urbinati ed il dottor Maurizio Cottone presidente dell'Associazione Itaca. Il professionista racconta il conflitto da una posizione per lui insolita: dal 2019 non può più entrare in Ucraina e quindi, da Mosca, ragiona e scrive in queste pagine, con penna affilata, sulla vendita del “prodotto guerra” “ No non ci sono riuscito nemmeno questo volta a restarmene fermo. Non potevo più guardare lo spettacolo in corso: opinionisti con l’elmetto, commandos in cravatta, generali della domenica, indignados sartoriali che fanno di tutto per venderci la guerra e la sua necessità, per disprezzare la pace (quella che da settant’anni ci garantisce il benessere in cui viviamo). Sono piazzisti del conflitto, hanno un preciso marketing, una narrazione con la sua trama e i suoi protagonisti.

Questo racconto ipnotico va smontato e ricondotto a quello che è: un modo per piazzarci un prodotto di cui possiamo ampiamente fare a meno. Tutto ciò accade mentre generali veri (gente che ha guidato truppe in battaglia) e giornalisti che hanno camminato su strade tappezzate di cadaveri mettono in guardia contro una possibile terza guerra mondiale, contro la propaganda e il Pensiero Unico Bellicista negazione di ogni dissenso. Così mi è venuto in mente di scrivere un libricino su “Come Difendersi dal Marketing della Guerra” per aiutarvi a non farvelo vendere questo conflitto, come le caramelle che vi aspettano alle casse del supermercato e vi fanno gli occhi dolci convincendovi a comprarle. Non sono un medico, non sono un politico, sono un giornalista. Il mio pezzettino, la mia gocciolina, è provare a raccontare la guerra per quello che è: merda, sangue, morte e dolore “.

Nel silenzio più assordante da parte anche della politica locale su una guerra che può diventare nucleare, e compromettere la vita umana sul nostro pianeta, con questa iniziativa vogliamo ancora una volta accendere i riflettori sul conflitto russo-ucraino uscendo dal pensiero unico bellicista e analizzando la “ vendita del prodotto guerra” da parte del potere politico e del suo impero mediatico impegnato a rendere digeribile il conflitto ad una opinione pubblica decisamente schierata contro la guerra. Occorre demistificare e smontare la narrazione della guerra spacciata come male necessario. Se vuoi la pace devi conoscere la guerra – Gino Strada. L'evento è organizzzato dal Manifesto contro l'Odio e l'Ignoranza , Emergency Rimini, ass.Itaca, Federconsumatori Rimini, Anpi Rimini ,CDC Rimini, LeG Rimini e Vite in Transito.