Maltempo: risveglio gelato sul Titano, diversi interventi dei Vigili del fuoco a Rimini

Risveglio imbiancato per San Marino, dopo la nevicata di ieri, che si è conclusa intorno alle 20. Consentendo ai mezzi rotta neve di lavorare e liberare strade e parcheggi nei castelli più alti della Repubblica. Questa mattina il pericolo era costituito solo dal ghiaccio con temperature intorno allo zero termico. Brusco calo anche in riviera, con il termometro che segnava questa mattina 2°. Ieri i Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti fina dalle prime ore del pomeriggio nelle varie zone della provincia per danni causati dal maltempo, effettuando una quindicina d’interventi. Le diverse squadre sul territorio hanno lavorato soprattutto su alberi e rami pericolanti.