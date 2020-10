Malumori su aperture in Repubblica, Righi: "Assurdo e strumentale. San Marino non è terra di nessuno"

Sulle critiche alla gestione dell'emergenza sul Titano si esprime anche il Segretario all'Industria Fabio Righi. 'È davvero assurdo che ancora una volta si voglia far passare, in maniera strumentale, la Repubblica di San Marino come la "terra di nessuno", quando in realtà - dice - le nostre decisioni sono frutto di ampi ragionamenti a garanzia della salute dei cittadini e dell'economia delle nostre imprese ed attività. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che, per dimensioni, è più facilmente controllabile. Sulla base di questo - conclude - promuoviamo le nostre scelte e stiamo preparando il nuovo decreto'.