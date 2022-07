Marmolada: le vittime salgono a 7. Quattro persone ritrovate, i dispersi sono 15

Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia della Marmolada. Le ricerche sul ghiacciaio "sono per ora sospese e ripartiranno dopo la pioggia con i droni". Lo ha detto il delegato del Soccorso alpino di Belluno, Alex Barattin, impegnato da ieri nelle ricerche in zona. Sono diciannove i dispersi e otto i feriti, di cui due in gravi condizioni, sette i morti.

In zona è atteso l'arrivo del premier Mario Draghi che sta raggiungendo la zona in auto. Era partito in elicottero ma le difficoltà legate alle condizioni meteo non hanno consentito all'elicottero del presidente di atterrare a Canazei. La procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo del Seracco. Disastro colposo è il reato ipotizzato, al momento a carico di ignoti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime, riconoscenza ai soccorritori e vicinanza alle comunità locali. Monito anche dal Papa: "Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie rispettose delle persone e della natura".