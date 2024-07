Memorandum 'ambientale' tra San Marino e Italia: ultimo atto per Segretario Canti

Si stringe la collaborazione tra San Marino e Italia sul fronte ambientale. A Roma il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti ha firmato con il Ministro italiano dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin un memorandum di intesa finalizzato in particolare alla cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030; allo sviluppo di strategie comuni in materia di sostenibilità ambientale; gestione dei rifiuti; tutela delle acque transfrontaliere dall'inquinamento.

Per Canti un ultimo atto alla guida della Segreteria al territorio prima di assumere la titolarità politica della giustizia nella 31° legislatura.

San Marino ha inoltre l’opportunità di siglare un ulteriore Accordo operativo per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - bozza pronta e visionata dai rispettivi Dipartimenti -, al fine di disciplinare le modalità e condizioni per l’immissione sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte nel territorio sammarinese, e la raccolta, il ritiro e la gestione dei relativi rifiuti, prodotti a San Marino. Per la Repubblica possibilità di incrementare e conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero stabiliti dal Codice Ambientale.

È stato un onore lavorare per la tutela e il rispetto del nostro prezioso ambiente. Mentre mi preparo ad assumere il nuovo incarico di Segretario di Stato per la Giustizia, voglio assicurarvi che il mio impegno verso le politiche ambientali e la protezione del territorio resterà costante. Continuerò a sostenere, promuovere e vigilare sulle iniziative volte alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Con gratitudine e rinnovata dedizione.”.

Per Canti un ultimo atto alla guida della Segreteria al Territorio prima di assumere la titolarità politica della giustizia nella 31° legislatura. "È stato un onore lavorare per la tutela e il rispetto del nostro prezioso ambiente. Mentre mi preparo ad assumere il nuovo incarico alla Segreteria Giustizia - ha detto -, voglio assicurarvi che il mio impegno verso le politiche ambientali e la protezione del territorio resterà costante".