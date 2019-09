Meteo: è finita l'estate? A San Marino minima di 13°C

Oggi sul Titano splenderà il sole per tutta la giornata. Solo in serata qualche nuvola innocua sorvolerà San Marino. Le temperature sono in leggero aumento, con le massime vicine ai 25°C. Ma nella scorsa notte le minime sono scese fino a 13°C, come dimostra la centralina meteo di Strada Fontescara, al confine di Chiesanuova.

Il bel tempo non durerà molto. Da domani è previsto l'arrivo di una rapida perturbazione che, già dal pomeriggio, potrebbe portare piogge e temporali in Repubblica. Facile quindi che le temperature massime subiranno una diminuzione. Sabato mattina poi il cielo si presenterà nuvoloso, ma senza precipitazioni. Miglioramento nel corso della giornata.