Mogol presidente di giuria della finalissima di "Una voce per San Marino"

Poco più di 24 ore alla finalissima di “Una voce per San Marino” da cui uscirà il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest di Torino. Al Teatro Nuovo di Dogana è stata una giornata di prove per gli artisti, che si sono alternati sul palco, e anche per la produzione dell'evento. I nomi dei 10 big sono già noti e per gli addetti ai lavori è stato possibile anche avere un'anticipazione dello show di domani.

Achille Lauro ha invece provato a porte chiuse, facendosi vedere solo per una conferenza stampa riservata ai social. Resi pubblici intanto i componenti della giuria: il presidente sarà Mogol, nome di altissimo prestigio nella storia della musica italiana, nonché Presidente della Siae. Lo affiancheranno Simon Lee, Clarissa Martinelli, Susan Georgi e Dino Stewart. Sale dunque l'attesa per la finalissima di domani nella quale i 10 big saranno in gara con i primi nove classificati della finale emergenti che San Marino Rtv trasmetterà questa sera alle 21.10.

