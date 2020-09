Morte Philippe Daverio, il Dg Carlo Romeo: "Grati per la fiducia che ci ha dato"

Il ricordo del Dg Carlo Romeo

Il Dg Carlo Romeo ricorda Philippe Daverio, uno dei primissimi collaboratori del nuovo palinsesto di San Marino RTV, otto anni fa, assieme a Luciano Onder e Pippo Baudo.

"Il suo 'Passepartout', - dichiara - proposto in momenti di prima serata, è stato qualcosa di veramente importante per ricordare, a modo suo, quello che era il senso dei capolavori dell'arte. Un'estrema umiltà, ma anche il gioco dell'ironia, della conoscenza e della sapienza, erano caratteristiche di Philippe Daverio. Lui fu molto contento, ci chiamò per ringraziarci quando seppe che avevamo messo in prima serata 'Passepartout', che forse è stata la cosa a cui lui ha tenuto di più, perché ha raccontato a suo modo il mondo dell'arte e la straordinaria potenza divulgatrice che può avere la televisione in settori apparentemente difficili. Un ricordo davvero importante per tutti noi quello di Philippe Daverio, gli siamo grati per quella fiducia che ci aveva dato. Ci mancherà".