Napolitano: San Marino ricorda il Presidente emerito, bandiera a mezz'asta all'Ambasciata

Bandiera tricolore a mezz'asta all'Ambasciata d'Italia

Si svolgeranno martedì i funerali di Giorgio Napolitano, scomparso a 98 anni. Sarà giornata di lutto nazionale in Italia. Bandiere a mezz' asta. La camera ardente sarà aperta domani alle 10 alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato. Dalle 11 l'accesso sarà aperto a tutti fino alle 18 e poi dalle 10 alle 16 di lunedì. I funerali "laici" di Stato sono previsti martedì a Montecitorio.



Cordoglio unanime del mondo politico italiano a sammarinese. "Lunga e specchiata carriera, quella del Presidente emerito Napolitano - scrivono i Capitani Reggenti -, statista illuminato e lungimirante, convintamente atlantista ed europeista, indubbio protagonista della storia politica e istituzionale della Repubblica Italiana, fedele interprete della sua Costituzione e tenace difensore delle sue Istituzioni". Nel messaggio ricordano come "non si è mai sottratto all’appello della politica e delle Istituzioni in un momento particolarmente delicato per l’Italia, accogliendo il secondo mandato di Presidente della Repubblica “fermamente e rigorosamente nell’interesse del Paese”. Alessandro Scarano e Adele Tonnini ricordano con commozione e gratitudine la sua visita in Repubblica, nel 2014, occasione in cui confermò "la sua personale vicinanza e il senso istituzionale verso il nostro Paese", convinto sostenitore del rilancio delle relazioni italo sammarinesi.



Anche il Congresso di Stato di San Marino si unisce all’unanime cordoglio: "Un uomo la cui storia politica è indissolubilmente legata a quella del Paese che per ben due volte lo ha eletto a Presidente ma che ha sempre avuto una positiva attenzione verso la Repubblica di San Marino - scrive il Governo -, omaggiata, il 13 giugno del 2014, con la sua visita ufficiale, un momento solenne durante il quale gli venne conferito il Collare di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Uomo colto, politico avveduto, attento alle dinamiche internazionali e contemporaneamente impegnato in sfide sociali e culturali interne alla Nazione che ha guidato per 9 anni, leader di indiscusso profilo, europeista convinto della bontà del progetto comunitario tanto da invitare anche San Marino a sostenere e considerare con serietà un accordo. Giorgio Napolitano è stato assoluto protagonista della storia della Repubblica Italiana. Alle istituzioni italiane e alla famiglia sinceri sentimenti di cordoglio".

ll PSD ricorda la sua visita a San Marino, "sancì definitivamente la fine del periodo di rapporti burrascosi con l’Italia". "Considerando la vicinanza attuale alla fine del negoziato sull’Accordo di Associazione all’Unione Europea - prosegue in una nota - rivestono particolare importanza le parole del Presidente Napolitano durante il discorso ufficiale a Palazzo Pubblico: 'Si tratta di un percorso non breve né esente da difficoltà, ma di certo utile e fecondo, lungo il quale la Repubblica di San Marino sa di poter contare sul pieno e attivo sostegno dell’Italia, che si appresta a esercitare la Presidenza di turno dell’Unione Europea".

"Fece un gesto di grandissima fiducia - scrive Libera riferendosi alla sua visita e ricordando i difficili anni di inizio 2000 - e trasmise agli apparati europei il coraggio di riallacciare i rapporti facendo uscire il nostro Paese dall’isolamento. A Giorgio Napolitano e al suo coraggio i sammarinesi devono tanto, perché sebbene ancora lungo e difficile, il percorso verso un nuovo Paese lo si è potuto finalmente intraprendere aiutati da una coscienza sociale che, facendo tesoro degli errori, oggi non accetta più di introdurre norme che potrebbero danneggiare l’immagine della Repubblica. Un grande uomo, moderato nelle azioni e nelle parole, ma fermo e convinto nei principi di eguaglianza e solidarietà che la sinistra è chiamata sempre a difendere, Giorgio Napolitano è per noi punto di riferimento imprescindibile per affermare la prevalenza del suo modo di fare politica".

Il Comites San Marino ricorda lo "statista dal profondo rigore intellettuale e straordinario testimone della storia della repubblica italiana. Uomo di profonda cultura, per lunghi anni al servizio delle istituzioni viene ricordato dal Comites San Marino anche per il suo arrivo sul Titano il 13 giugno 2014, allorquando gli venne conferito il collare di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Alla famiglia le più sentite condoglianze".



Il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini lo ricorda: "Protagonista della storia nazionale, il Capo dello Stato che ci fece sentire vicino l'intero Paese dopo il terribile sisma del 2012". "Giorgio Napolitano è stato un esempio di grande coerenza e impegno politico per un Paese sempre più giusto - scrive Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa E.R. -, riformista vero, un comunista moderno e uomo del dialogo".



«L’Italia perde uno straordinario uomo di Stato e di cultura, che con esperienza e imparzialità ha guidato il Paese in una delle fasi storiche più complesse». Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sulla morte di Napolitano. «Protagonista della storia della nostra Repubblica, tra i più autorevoli esponenti della sinistra italiana».