Nasce a Gualdicciolo la Piccola Foresta Unece 2023

Taglio del nastro questa mattina alla presenza del Segretario al Territorio, Stefano Canti e della Direttrice della Divisione Foreste UNECE, Paola Deda, insieme anche al Rappresentante Permanente presso l'ONU Ginevra, Marcello Beccari. Ma anche autorità, il Capitano di Castello di Acquaviva, Enzo Semprini e classi elementari del Castello. Nuova area verde che si è voluta inaugurare stando alla ricorrenza di oggi, Giornata nazionale del alberi.

“Dopo la piccola Tiny Forest inaugurata lo scorso anno – dice il Segretario Canti - sempre in occasione dei lavori della conferenza Unece, quest'anno è stata inaugurata la prima foresta ONU all'interno della Repubblica di San Marino, e non è l'unica iniziativa. Mi auguro ce ne possano essere tante altre; mi auguro che ci sia la possibilità di sensibilizzare gli Stati che sono qui presenti a questa conferenza Unice a fare altrettanto, per stimolarli in questo senso. Sono tutti interventi – prosegue - che vanno a migliorare la sostenibilità ambientale, quindi credo che l'esempio deve essere portato avanti non solo dalla Repubblica di San Marino ma anche dai grandi Stati. E' un principio di sostenibilità che va sempre promosso in tutti i campi”.