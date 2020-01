Natale delle Meraviglie: tutte le iniziative per il ponte dell'Epifania

Il Natale delle Meraviglie si prepara al gran finale e per questo ponte dell'Epifania ha in serbo grandi sorprese. Domenica, dalle 10 alle 19, lo Chalet dei Sogni si trasformerà in un villaggio celtico abitato da una tribù di Druidi che accompagnerà i visitatori alla scoperta del loro mondo con laboratori ed animazioni a tema. Alle 21 musica live protagonista al Teatro Nuovo con i JBees in Orchestra. Sul palco con la band l'Orchestra di Rimini Classica, la Corale di San Marino ed il Coro Note in Crescendo. Il giorno dopo, per l'Epifania, Urban Game Caccia al Tesoro, uno spettacolo interattivo che proporrà di aiutare la Befana a ritrovare gli oggetti magici smarriti durante la ricerca dei Re Magi. L'appuntamento è alle 15 in piazzetta Garibaldi.