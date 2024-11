Natale: Pedini Amati risponde ai residenti, "Chiedo trasparenza e rispetto, pronti a difenderci legalmente"

Sentiamo Federico Pedini Amati

Non ci sta il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che replica in maniera secca alle contestazioni dei residenti di Città e annuncia la volontà di rivolgersi all'Avvocatura dello Stato. Respinge le critiche mosse contro le iniziative natalizie nel centro storico, definendole 'infondate'. Sottolinea che le misure adottate rispettano residenti e commercianti, garantendo accessibilità e servizi. Invita chi accusa a esporsi pubblicamente e annuncia azioni legali contro affermazioni che definisce diffamatorie. "Ho sempre lavorato per il bene della comunità", conclude il Segretario di Stato.