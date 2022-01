Neve: Azienda Lavori Pubblici al lavoro con gli spargisale in vista di gelate notturne

Nel video, le interviste a Floriano Sperindio (Centro Coordinamento Operativo Azienda Lavori Pubblici) e a Giuliana Barulli (direttore Azienda Lavori Pubblici)

Terminata la nevicata delle scorse ore che ha coinvolto sia San Marino che la costa Riminese, si continua a lavorare per rimuovere la neve e con gli spargisale in vista di possibili gelate notturne. Sono state ore di lavoro no-stop per gli addetti dell'Azienda Lavori Pubblici che nelle scorse ore hanno messo in campo i mezzi spazzaneve per poi passare, con gli spargisale, lungo le consolari. Attività, quest'ultima, che proseguirà durante il pomeriggio e la sera.









Dall'Azienda la raccomandazione di girare solo se attrezzati anche perché, in base ai bollettini meteo, le temperature di notte dovrebbero tornare sotto lo zero. La Protezione Civile per oggi ha emesso un allerta meteo, codice giallo. Previsti venti di burrasca moderata o raffiche di intensità superiore. Possibili anche nevicate residue o pioggia mista a neve. Già da domani potrebbe tornare il sole, con temperature comunque rigide. Sul Titano, nel corso della giornata, i controlli della Polizia Civile per verificare l'idoneità dei veicoli e smistare i mezzi pesanti.

In diversi Comuni riminesi della Valconca oggi scuole chiuse. Anche a Rimini interventi per la sicurezza delle strade.

Nel video, le interviste a Floriano Sperindio (Centro Coordinamento Operativo Azienda Lavori Pubblici) e a Giuliana Barulli (direttore Azienda Lavori Pubblici)