Nido del Falco: la Segreteria al Turismo cercherà investitori con trattative private

Non ha avuto esito l'Avviso Internazionale emesso per la ricerca di imprenditori interessati alla gestione del Nido del Falco. “Le proposte ricevute, analizzate e valutate con attenzione, - spiega la Segreteria di Stato al Turismo - hanno portato ad una serie di trattative che non sono però giunte a conclusione”.

Il Congresso di Stato ha quindi dato mandato al Segretario Federico Pedini Amati di individuare potenziali investitori con trattative private, anche con colloqui previo appuntamento. L'obiettivo della Segreteria è trovare aziende, imprese, gruppi imprenditoriali o investitori disposti a recuperare, restaurare e rinnovare la struttura per un valore complessivo di almeno 2,5 milioni di euro, in cambio di una concessione ventennale.

Con una superficie esterna di oltre 1200mq e quella interna superiore ai 750mq la struttura del Nido del Falco offre la possibilità di creare un'attività che va dal settore delle convention a quello del wedding oltre a quelli più tradizionali di ristorazione e accoglienza alberghiera.