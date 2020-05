"Noi... per Voi. Voi... per Noi": in un video i ringraziamenti della Scuola Elementare di Faetano

Il video della Scuola Elementare di Faetano

Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Elementare "Il Mulino" di Faetano hanno realizzato un video per ringraziare Personale Sanitario, Protezione Civile e tutti coloro che stanno operando al loro fianco "per il grande lavoro svolto in questo difficile momento - scrivono - e per la dedizione mostrata all'intera comunità sammarinese". Nel video tutto il supporto a chi si sta adoperando per superare l'emergenza con testi, disegni, dediche e foto .