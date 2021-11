Nominato il Giudice per la responsabilità civile dei magistrati

Riunito il Consiglio Giudiziario Plenario. Appena insediata la Commissione incaricata ha nominato Gianluca Contaldi quale Giudice di primo grado per la responsabilità civile dei magistrati. Contaldi è ordinario di diritto dell’Unione europea all'Università degli Studi di Macerata. Nominate anche le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei Commissari della Legge e degli Uditori Commissariali. Se – come asserito ieri dal consigliere Npr Alessandro Mancini durante Palazzo Pubblico – la riforma dell'ordinamento giudiziario verrà approvata entro novembre quella di oggi potrebbe essere stata una delle ultime riunione del Consiglio Giudiziario Plenario nell'attuale composizione.