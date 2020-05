Novità sugli spostamenti: decadono le limitazioni sulla presenza di conviventi nello stesso abitacolo

Sul decreto n.68, oltre all'emissione di autocertificazioni da utilizzare presso attività di ristorazione e strutture ricettive, arrivano ulteriori integrazioni riguardo allo spostamento delle persone. “Tenuto conto – si legge nell'ultima circolare esplicativa degli Interni - delle evoluzioni normative nel frattempo intervenute nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono - dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino, comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo”, che a questo punto possono essere superiori a due. Quindi sono consentiti nelle regioni.

Lo spostamento nel territorio sammarinese da parte di non residenti e non soggiornanti anche per “comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative quali, prestazioni professionali o di servizi o consegna di merci”. intende anche prestazioni di tecnici/artigiani/libero professionisti italiani; nonché le consegne sul Titano da parte di attività economiche italiane.



Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 18 maggio 2020, possono svolgere già a partire dalla data odierna tutte le attività utili e necessarie alla riapertura sia in termini di adeguamento alle nuove disposizioni sia in termini organizzativi. Così come è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Ecco cosa prevede la circolare