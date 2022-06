Nuova sede per la mensa di Città: si trasferirà all'ex Reptilarium

Nuova sede per la mensa di città che lascerà l'attuale stabile per far spazio a nuove aule della Scuola Superiore. La struttura individuata per la nuova sede è quella l'ex Reptilarium.

Nel frattempo però il Congresso di Stato, per consentire la continuità del servizio mensa fino a quando il nuovo stabile non sarà ristrutturato, ha deliberato l'affitto dell'ex ristorante Miramonti, sempre a San Marino città.

La delibera autorizza la sottoscrizione del contratto di locazione a partire dal 1° luglio, per una durata di due anni, con canone annuo di 59.000 euro.