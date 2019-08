Ortopedia: all'Ospedale di Stato arriva la prima seduta di cura con le cellule staminali

Nel video l'intervista al Direttore di Ortopedia dell'ISS Lorenzo Ponziani

Quattro sammarinesi, tre uomini e una donna tra i 50 e i 60 anni, il 31 luglio sono stati i primi a sottoporsi al prelievo di cellule staminali addominali: a distanza di dieci minuti dall'asportazione e dalla lavorazione, le cellule sono state poi utilizzate sugli stessi pazienti e inserite, attraverso un trattamento infiltrativo, nelle loro articolazioni: tre hanno riguardato l'anca e uno il ginocchio. Si tratta dell'ultima frontiera nel campo della medicina rigenerativa che viene applicata alle patologie degenerative articolari, oggetto di diversi studi sperimentali soprattutto in malati di età non molto avanzata. All'ISS si studierà, quindi, l'efficacia di questa procedura attraverso il controllo dei risultati ottenuti nei pazienti nel tempo. La sperimentazione, però, non interesserà solo le zone più colpite dall'artrosi come l'anca e il ginocchio.





